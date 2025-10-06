Dal 10 al 12 ottobre 2025 Tortora, nel cuore della Riviera dei Cedri, sarà protagonista della XI edizione della Biennale Internazionale d’Arte Fotografica (BIDAF), diretta da Attilio Lauria. L’evento, dal titolo “Alle soglie di un nuovo mondo”, invita a riflettere sui grandi temi del nostro tempo: cambiamenti climatici, mutazioni, nuovi conflitti temporali, resilienze, contaminazioni e visioni di futuro. La rassegna si svolgerà in occasione del Festival della Zafarana, nella Biblioteca comunale di Tortora, con apertura al pubblico dalle 18 alle 21. Il festival, dedicato al celebre peperoncino locale, farà da cornice alle esposizioni e agli incontri con artisti e fotografi provenienti da diverse realtà nazionali e internazionali. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Tortora ospita la XI edizione della Biennale Internazionale d’Arte Fotografica “Riviera dei Cedri”