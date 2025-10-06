Torre Guaceto celebra la sua identità slow food | nasce la Comunità degli Operatori

6 ott 2025

TORRE GUACETO (CAROVIGNO) - Torre Guaceto è pronta a scrivere un nuovo capitolo nella sua storia di eccellenza territoriale, con il lancio ufficiale della Comunità degli Operatori Slow Food Travel. L'evento inaugurale, in programma l'11 ottobre presso il centro visite Gaw Sit nella borgata di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

