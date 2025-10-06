Torre Guaceto celebra la sua identità slow food | nasce la Comunità degli Operatori
TORRE GUACETO (CAROVIGNO) - Torre Guaceto è pronta a scrivere un nuovo capitolo nella sua storia di eccellenza territoriale, con il lancio ufficiale della Comunità degli Operatori Slow Food Travel. L'evento inaugurale, in programma l'11 ottobre presso il centro visite Gaw Sit nella borgata di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Torre Guaceto tra le eccellenze mondiali del mare: premiata come Blue Park per la protezione degli oceani - Il 12 giugno 2025, nella cornice della 3ª Conferenza delle Nazioni Unite sugli Oceani a Nizza, Torre Guaceto è stata celebrata tra le aree marine protette più efficaci del mondo, ricevendo un ... Segnala siviaggia.it
Torre Guaceto, arriva la conferma Blue Park: è una delle 30 migliori aree protette al mondo - L’Area Marina Protetta di Torre Guaceto si conferma tra le migliori al mondo per la tutela della biodiversità marina. quotidianodipuglia.it scrive