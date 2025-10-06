Torre del Lago giovane aggredito dopo il turno di lavoro
Torre del Lago (Lucca), 6 ottobre 2025 – Notte di paura per un giovane pakistano, dipendente di un locale della Marina di Torre del Lago, che è stato aggredito e picchiato da un gruppetto di giovani, probabilmente tutti italiani. I quali sono poi fuggiti via quando un collega di lavoro della vittima è intervenuto in suo soccorso. L’episodio è successo nel cuore della notte fra venerdì e sabato sul viale Kennedy. Il giovane straniero, un 25enne originario del Pakistan, ma da diversi anni in Italia e in possesso di regolare permesso di soggiorno, stava percorrendo in bicicletta il viale Kennedy direzione mare-monti al termine del suo turno di lavoro quando un gruppo di giovani e giovanissimi – alcuni in scooter, altri in biciclette – lo hanno accerchiato fino a fargli perdere l’equilibrio e a farlo cadere mettendogli un bastone fra le ruote. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: torre - lago
Guasto elettrico a Torre del Lago, saltano le analisi del sangue e altri servizi
Standing ovation, 3.400 spettatori e un cast strepitoso per La Tosca diretta da Alfonso Signorini, che ha curato anche i costumi, al Festival Pucciniano di Torre del Lago
Le muse del lago di Como: Justine Mattera in Torre Viscontea
Festival Puccini Torre del Lago Vai su Facebook
Torre del Lago, giovane aggredito dopo il turno di lavoro - Lo hanno fatto cadere di bici sul viale Kennedy a Torre del Lago per picchiarlo. Scrive lanazione.it
Torre del Lago, giudizio immediato per Leonardo Pistoia - Giudizio immediato per Leonardo Pistoia, il 21enne torrelaghese arrestato dai carabinieri il 18 agosto in una casa a Porcari, nella Piana di Lucca, con l’accusa di sequestro di persona ... Come scrive msn.com