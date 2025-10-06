torre del lago giovane aggredito dopo il turno di lavoro

Torre del Lago (Lucca), 6 ottobre 2025 – Notte di paura per un giovane pakistano, dipendente di un locale della Marina di Torre del Lago, che è stato aggredito e picchiato da un gruppetto di giovani, probabilmente tutti italiani. I quali sono poi fuggiti via quando un collega di lavoro della vittima è intervenuto in suo soccorso. L’episodio è successo nel cuore della notte fra venerdì e sabato sul viale Kennedy. Il giovane straniero, un 25enne originario del Pakistan, ma da diversi anni in Italia e in possesso di regolare permesso di soggiorno, stava percorrendo in bicicletta il viale Kennedy direzione mare-monti al termine del suo turno di lavoro quando un gruppo di giovani e giovanissimi – alcuni in scooter, altri in biciclette – lo hanno accerchiato fino a fargli perdere l’equilibrio e a farlo cadere mettendogli un bastone fra le ruote. 🔗 Leggi su Lanazione.it

