Tornano a Palermo le Giornate siciliane di Medicina 2025

Salute, prevenzione e solidarietà tornano protagoniste a Palermo: il 24 e 25 ottobre, Casale San Lorenzo (Piazza Stazione San Lorenzo, 17) ospita la IX edizione delle Giornate Siciliane di Medicina, l’evento che raduna medici e professionisti di diverse specializzazioni per confrontarsi su. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: tornano - palermo

Palermo, nuove minacce al barista: aggressori tornano nel locale

Palermo, tornano liberi tre capimafia: Calogero Lo Piccolo, Giovanni Sirchia e Rosario Lo Bue

Palermo, pallavolista 20enne morta in piscina durante una festa | Il legale della famiglia: "Ci sono troppe cose che non tornano"

I Negrita tornano in Sicilia 09 NOVEMBRE 2025 Palermo Teatro Golden 10 NOVEMBRE 2025 Catania Teatro Metropolitan ? La vendita generale su MC2 LIVE, Vivaticket.com e ticketone.it https://www.ticketone.it/artist/negrita/ https://lnk.to/Neg Vai su Facebook

Palermo-Bari, i rosanero tornano al “Barbera”: le probabili formazioni http://dlvr.it/TN96tn #Palermo #Sicilia #LiveSicilia - X Vai su X

Tornano a Palermo gli Internazionali di Sicilia e la Coppa degli Assi - PALERMO – “ Il ritorno a Palermo degli “Internazionali di Sicilia” e della “Coppa degli Assi” rappresenta un momento di grande orgoglio per la nostra Regione”, lo dichiara il presidente della Regione ... Come scrive livesicilia.it

Serie B, brillano Modena, Palermo e Venezia. In coda si sbloccano Bari e Samp - 1 con il quale i blucerchiati si sono sbarazzati del malcapitato Pescara ma sono gli ospiti a passare in vantaggio grazie a un ... Segnala msn.com