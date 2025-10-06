Torna per poco la tariffa ho Mobile a 5,99€ con minuti e 100 GB

Torna la tariffa ho Mobile al costo di 5,99€ al mese per chiamate ed SMS senza limiti più 100 GB di dati. L’offerta dell’operatore virtuale di Vodafone è destinata ai clienti di altri operatori come iliad e virtuali che effettuano la portabilità del numero oppure a chi attiva una nuova numerazione. È un’occasione che non puoi farti sfuggire, soprattutto se provieni da iliad od operatori virtuali, con le migliori tariffe low cost del mercato. L’operatore virtuale di Vodafone propone la promozione ideale per chi naviga in streaming, usa i social o lavora in mobilità senza preoccuparsi dei limiti. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

