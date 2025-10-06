Torna lo spettacolo del volley | Itas Trentino debutta contro Casalmaggiore

Squadre in campo. Al termine della partita il risultato finale.Notizia in aggiornamento Dopo sessanta intensi giorni di allenamenti, test e preparazione, l’attesa è finalmente finita: questa sera, alle 20.30, il Sanbapolis di Trento si accende per l’esordio stagionale dell’Itas Trentino nel. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Torna lo spettacolo del volley: Itas Trentino debutta contro Casalmaggiore - Dopo due mesi di preparazione, le gialloblù di coach Beltrami aprono la stagione davanti al pubblico di casa contro una big del volley femminile ... Come scrive trentotoday.it

Volley, il francese Théo Faure nuovo opposto dell'Itas Trentino - Ultimo colpo di mercato per l'Itas Trentino, ed è un colpo ad effetto: la società di viale Brennero ha infatti annunciato l'accordo biennale con il francese Théo Faure. Da rainews.it

