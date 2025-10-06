Torna la mezza maratona spazio ai podisti da Mondello al Politeama | le strade chiuse e i divieti

Palermotoday.it | 6 ott 2025

Torna l'appuntamento con la mezza maratona e scattano, in contemporanea, i divieti ad auto e moto su un'ampia fetta della città, compresa tra Mondello e il Politeama, per consentire lo svolgimento in sicurezza della corsa. L'ufficio Traffico e mobilità ordinaria ha emanato un’ordinanza che. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

