Torna la Festa della Scuola e della Costituzione
Sabato 11 ottobre torna l’atteso appuntamento con la Festa della Scuola e della Costituzione. L’evento si terrà presso il Palazzo dello Sport di Frosinone in viale Olimpia, a partire dalle 9.30.“La manifestazione, istituita nel 2012 dall’amministrazione Ottaviani per favorire la cultura. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
In questa notizia si parla di: torna - festa
Enogastronomia, attività fisica, socialità e solidarietà: torna la 'Festa dello Sport'
Una grande festa per la Santa Croce, dopo 3 anni torna il Volto Santo
Torna la festa del Varallino di Galliate
Il "miracolo" dell'unità: San Francesco torna festa di tutti gli italiani https://ift.tt/GCmLPwa https://ift.tt/Ggn5w0N - X Vai su X
Celebrazioni San Francesco: presidente Proietti, "il 4 ottobre torna Festa nazionale, dal Cantico delle Creature un messaggio vivo di impegno civile" Con la solenne celebrazione nella Basilica di San Francesco e l’accensione della lampada votiva che arde d Vai su Facebook
Torna la festa di San Francesco. Il 4 ottobre niente lavoro né scuola - San Francesco tornerà a regalare una giornata di festa ai lavoratori italiani. Secondo iltempo.it