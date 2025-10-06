Torna la Festa della Scuola e della Costituzione

Frosinonetoday.it | 6 ott 2025

Sabato 11 ottobre torna l'atteso appuntamento con la Festa della Scuola e della Costituzione. L'evento si terrà presso il Palazzo dello Sport di Frosinone in viale Olimpia, a partire dalle 9.30. La manifestazione, istituita nel 2012 dall'amministrazione Ottaviani per favorire la cultura.

