Torna in ritardo il cineteatro Impastato | Ma che spettacolo dopo il restyling
COLOGNO MONZESE Con quasi venti mesi di ritardo, il cineteatro Peppino Impastato è tornato a ospitare il suo pubblico e i suoi ospiti sul palco (tra i primi il giornalista Sigfrido Ranucci). L’intervento di riqualificazione era iniziato nel settembre 2023: un finanziamento complessivo di 700mila euro tra fondi regionali e Pnrr e un cantiere difficile, tra stop e ritardi. Dopo due anni di chiusura e di lavori, la sala di via Volta ha riaperto ufficialmente le porte. "Lo spazio, ora rinnovato, viene restituito alla comunità come luogo accogliente, moderno e pronto a ospitare nuove stagioni culturali ", ha commentato l’assessore Loredana Manzi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
