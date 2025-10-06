Torna in ritardo il cineteatro Impastato | Ma che spettacolo dopo il restyling

Ilgiorno.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

COLOGNO MONZESE Con quasi venti mesi di ritardo, il cineteatro Peppino Impastato è tornato a ospitare il suo pubblico e i suoi ospiti sul palco (tra i primi il giornalista Sigfrido Ranucci). L’intervento di riqualificazione era iniziato nel settembre 2023: un finanziamento complessivo di 700mila euro tra fondi regionali e Pnrr e un cantiere difficile, tra stop e ritardi. Dopo due anni di chiusura e di lavori, la sala di via Volta ha riaperto ufficialmente le porte. "Lo spazio, ora rinnovato, viene restituito alla comunità come luogo accogliente, moderno e pronto a ospitare nuove stagioni culturali ", ha commentato l’assessore Loredana Manzi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

torna in ritardo il cineteatro impastato ma che spettacolo dopo il restyling

© Ilgiorno.it - Torna (in ritardo) il cineteatro Impastato: "Ma che spettacolo dopo il restyling"

In questa notizia si parla di: torna - ritardo

Alba Parietti torna single, Cristina Marino marca stretto Argentero, Ruffini e il volo in ritardo

De Gea torna determinante, Gudmundsson ancora in ritardo

Torna l’influenza: i contagi in Australia preoccupano. Dosi trivalenti «anche in ritardo», il piano dopo il boom dei casi dell’anno scorso

torna ritardo cineteatro impastatoTorna (in ritardo) il cineteatro Impastato: "Ma che spettacolo dopo il restyling" - COLOGNO MONZESECon quasi venti mesi di ritardo, il cineteatro Peppino Impastato è tornato a ospitare il suo pubblico e i suoi ospiti sul palco (tra i primi il giornalista Sigfrido Ranucci). Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Torna Ritardo Cineteatro Impastato