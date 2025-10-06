Torna a gennaio Arezzo Classic Motors | dal cuore della Toscana

Arezzo, 6 ottobre 2025 – Dopo il successo delle passate edizioni, Arezzo Classic Motors torna il 10 e 11 gennaio 2026 nel prestigioso polo di Arezzo Fiere e Congressi con una nuova edizione ricca di sorprese per appassionati, famiglie, collezionisti e operatori del settore. Oltre 20.000 mq di esposizione coperta, migliaia di pezzi unici tra auto e moto d’epoca, un mercato ricambi e collezionismo vintage tra i più grandi d’Italia al coperto, modellismo, vinili, club storici e un’area lifestyle dedicata al mondo retrò. Un’occasione unica per rivivere la cultura del motorismo classico e scoprire accessori, libri, oggetti da collezione, ma anche per incontrare restauratori, artisti, artigiani e protagonisti di un mondo che continua ad affascinare tutte le generazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

