Torna a battere il cuore di Pistoia Torino al tappeto dopo l’overtime

Sport.quotidiano.net | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

reale mutua torino 87 estra pistoia 91 TORINO Bruttini 9, Teague 9, Allen 30, Zucca, Schina 7, Tortù, Severini 9, Stazzonelli, 2, Massone 21, Talano ne. All. Moretti Magro 5, Knight 35, Saccaggi 9, Gallo 20, Stoch 6, Dellosto, Campogrande, Alessandrini 12, Flauto ne. All. Della Rosa ARBITRI Ursi, Moretti, Fiore NOTE Parziali: 15-16; 34-35; 54-56; 77-77. tiri da due Torino 2350, Pistoia 2441. Tiri da tre Torino 828, tiri da tre Pistoia 920. Tiri liberi Torino 1724, Pistoia 1621. Cosa vuoi dire a questa squadra se non complimenti, vivissimi, sentiti e partecipati? Questi ragazzi sono stati eccezionali, incredibili andando ad espugnare Torino dopo un overtime, pur senza la stella Johnson e con altri non al meglio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

