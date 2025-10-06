Torino primo intervento al mondo di ricostruzione dei nervi del pene | restituita l’erezione naturale dopo l' asportazione della prostata

All'ospedale Molinette della Città della Salute di Torino è stato eseguito un intervento chirurgico del tutto innovativo, che permette ai pazienti operati per tumore alla prostata di recuperare l'erezione spontanea, e con essa la qualità di vita affettiva e sessuale perduta. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

