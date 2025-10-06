Torino dove tutto ebbe inizio | la leggenda del tramezzino

6 ott 2025

Nel cuore di Torino, un piccolo caffè custodisce l’origine di una delle invenzioni più amate d’Italia, nata da un viaggio, un’intuizione e un nome destinato a entrare nella storia. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

torino dove tutto ebbe inizio la leggenda del tramezzino

© Gamberorosso.it - Torino, dove tutto ebbe inizio: la leggenda del tramezzino

