Top e Flop | Napoli-Genoa il migliore e il peggiore azzurro in campo

Forzazzurri.net | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Napoli-Genoa – Dopo un brutto primo tempo chiuso in svantaggio, i partenopei nella ripresa, con un importante cambio di marcia, ribaltano il match e si . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

top e flop napoli genoa il migliore e il peggiore azzurro in campo

© Forzazzurri.net - Top e Flop: Napoli-Genoa, il migliore e il peggiore azzurro in campo

In questa notizia si parla di: flop - napoli

Napoli, addio ad uno dei grandi flop dell’annus horribilis: ADL riesce a ricavare quasi 10 milioni

Napoli, altro flop in amichevole: con la Casertana è solo 1-1

Elmas al Napoli? In Germania non vedono l’ora. La Bild: è stato un grande flop, il Lipsia non sa come sbarazzarsene

top flop napoli genoaLe pagelle di Napoli-Genoa: i top e i flop della partita - Gli azzurri la ribaltano al Maradona grazie a Anguissa e Hojlund. Come scrive ilmattino.it

top flop napoli genoaNapoli-Genoa 2-1: TOP e FLOP degli azzurri di MN - Gli azzurri ribaltano il Genoa, vincono 2- Lo riporta mondonapoli.it

Cerca Video su questo argomento: Top Flop Napoli Genoa