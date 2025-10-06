Tommy un delitto che ancora fa piangere l’Italia

L'inspiegabile rapimento di un bambino innocente. Una vicenda che, dalla provincia di Parma, colpì l'Italia intera per l'angoscia dell'attesa e la tragica fine riservata a un bimbo di appena un anno e mezzo. Il programma Incidente Probatorio, in onda sul canale 122 Fatti di Nera, si è occupato del rapimento e dell'omicidio del piccolo Tommaso Onofri, a quasi vent'anni dai fatti e a pochi giorni dal ritorno in libertà di Salvatore Raimondi, uno dei sequestratori, condannato in via definitiva ed oggi cittadino libero dopo aver scontato la sua pena. Era il 2 marzo 2006, quando due uomini fecero irruzione nella villetta di Casalbaroncolo, rapendo il piccolo Tommaso Onofri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

