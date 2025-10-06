Tommasi e compagni tornano a casa E ripartono subito con il loro show

Laverita.info | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Greta Thunberg costretta a baciare la bandiera israeliana (Tel Aviv però nega) e trattata male in carcere. Durante il suo primo espatrio, l’attivista aveva addirittura fatto finta di avere i polsi bloccati dalle manette. 🔗 Leggi su Laverita.info

tommasi e compagni tornano a casa e ripartono subito con il loro show

© Laverita.info - Tommasi e compagni tornano a casa. E ripartono subito con il loro show

In questa notizia si parla di: tommasi - compagni

Le prime parole di Saverio Tommasi tornato in Italia dopo la detenzione in Israele: “Trattati come scimmie” - it Saverio Tommasi al rientro in Italia dopo la detenzione in Israele a seguito dell'abbordaggio della Global ... Scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Tommasi Compagni Tornano Casa