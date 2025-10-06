Tommasi e compagni tornano a casa E ripartono subito con il loro show
Greta Thunberg costretta a baciare la bandiera israeliana (Tel Aviv però nega) e trattata male in carcere. Durante il suo primo espatrio, l’attivista aveva addirittura fatto finta di avere i polsi bloccati dalle manette. 🔗 Leggi su Laverita.info
Venti minuti di detenzione in compagnia di Tommasi e Hamas ha ceduto - X Vai su X
Saverio Tommasi, imbarcato su una delle navi della Global Sumud Flotilla, sta navigando verso Gaza per portare aiuti umanitari al popolo palestinese martoriato dalla disumanità. Da bordo manda un saluto alle compagne e ai compagni della FIOM Toscana. Vai su Facebook
Le prime parole di Saverio Tommasi tornato in Italia dopo la detenzione in Israele: “Trattati come scimmie” - it Saverio Tommasi al rientro in Italia dopo la detenzione in Israele a seguito dell'abbordaggio della Global ... Scrive fanpage.it