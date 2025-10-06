Firenze, 6 ottobre 2025 – Parola d’ordine sobrietà, ma certamente senza rinunciare alla battaglia elettorale e a sottolineare le differenze con gli altri candidati. Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia e candidato del centrodestra alle elezioni regionali del 12 e 13 ottobre non ha dubbi sul fatto che ha delle chance di vittoria: “Possiamo farcela davvero, siamo a un passo per l’alternanza. Fino all’ultimo giorno crediamoci”. E’ questo il suo appello al voto finale. Ma in quei sessanta minuti e oltre di dibattito ha illustrato il programma suo e della coalizione gettandosi nella mischia senza paura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tomasi al dibattito de La Nazione: “Sanità, troppi sprechi. Sicurezza, nessuno si chiami fuori. Fipili, pronto progetto”