Tomas Brolin la stella che si è ritirata per vendere aspirapolvere all’età di 28 anni

2025-10-06 17:29:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al punto: Tomas Brolin Ha recitato in grandi momenti di calcio all’interno di Serie A con il Parma, ma “Mi stanco di allenarmi ogni giorno” E fu allora che decise di lasciare il calcio. Per noia, Brolin spiega la sua partenza dalla terra da gioco quando aveva solo 28 anni. Secondo la Gazzetta, da quel momento la palla è cambiata per la vendita di aspirapolvere e giocare a poker. Questa è la sua storia. Con il Parma ha vinto a Coppa Italia un crollo dall’Europa, a Supercoppa europea e uno Uefa Cup. 🔗 Leggi su Justcalcio.com