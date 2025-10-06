Le due star del Marvel Cinematic Universe si sono riunite per la prima volta dai tempi di Avengers: Endgame e prima del loro ritorno nel prossimo crossover Tom Holland e Robert Downey Jr. sono stati i protagonisti di una reunion sullo schermo per la prima volta da Avengers: Endgame. È accaduto in occasione di uno spot girato per annunciare la collaborazione tra i brand BERO e Happy Coffee. Le compagnie in questione sono di proprietà proprio due attori e amici che adesso hanno unito le forze ancora una volta. La BERO è l'azienda di Holland che produce birra analcolica, mentre la Happy Coffee è una società specializzata in caffè che ha tra i suoi principali finanziatori la star Premio Oscar per Oppenheimer. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Tom Holland e Robert Downey Jr. di nuovo insieme per uno spot, ma senza Avengers