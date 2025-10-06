Tom Holland e Robert Downey Jr di nuovo insieme per uno spot ma senza Avengers
Le due star del Marvel Cinematic Universe si sono riunite per la prima volta dai tempi di Avengers: Endgame e prima del loro ritorno nel prossimo crossover Tom Holland e Robert Downey Jr. sono stati i protagonisti di una reunion sullo schermo per la prima volta da Avengers: Endgame. È accaduto in occasione di uno spot girato per annunciare la collaborazione tra i brand BERO e Happy Coffee. Le compagnie in questione sono di proprietà proprio due attori e amici che adesso hanno unito le forze ancora una volta. La BERO è l'azienda di Holland che produce birra analcolica, mentre la Happy Coffee è una società specializzata in caffè che ha tra i suoi principali finanziatori la star Premio Oscar per Oppenheimer. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
In questa notizia si parla di: holland - robert
Tom Holland e Robert Downey Jr. si sono riuniti per anticipare una collaborazione tra i loro marchi BERO e Happy Coffee. - X Vai su X
Robert Redford Vai su Facebook
Tom Holland e Robert Downey Jr. di nuovo insieme per uno spot, ma senza Avengers - Le due star del Marvel Cinematic Universe si sono riunite per la prima volta dai tempi di Avengers: Endgame e prima del loro ritorno nel prossimo crossover ... Si legge su movieplayer.it
Tom Holland and Robert Downey Jr. Finally Reunite — But Not in the Way You Would Expect - have surprised fans with a reunion, but not in a movie, this time, it’s for their lifestyle brands. Segnala msn.com