Tom Cruise sorprenderà il mondo intero | Iñárritu svela nuovi dettagli del suo prossimo film

Dopo anni passati a lavoro sulle saghe di Mission: Impossibile e Top Gun, Cruise è pronto a essere diretto dal regista Premio Oscar per Birdman e Revenant Tom Cruise è pronto per un nuovo capitolo della sua carriera e il primo passo lo vede protagonista del prossimo film di Alejandro González Iñárritu attualmente senza un titolo ufficiale. Lo stesso regista, Premio Oscar per Birdman e Revenant - Redivivo, ha ribadito che la pellicola sorprenderà tutti, in particolar modo i fan della star di Mission: Impossible che vedranno il proprio idolo immerso in un ruolo completamente diverso da quanto interpretato in precedenza. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

