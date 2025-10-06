Tom Cruise sorprenderà il mondo intero | Iñárritu svela nuovi dettagli del suo prossimo film

Movieplayer.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo anni passati a lavoro sulle saghe di Mission: Impossibile e Top Gun, Cruise è pronto a essere diretto dal regista Premio Oscar per Birdman e Revenant Tom Cruise è pronto per un nuovo capitolo della sua carriera e il primo passo lo vede protagonista del prossimo film di Alejandro González Iñárritu attualmente senza un titolo ufficiale. Lo stesso regista, Premio Oscar per Birdman e Revenant - Redivivo, ha ribadito che la pellicola sorprenderà tutti, in particolar modo i fan della star di Mission: Impossible che vedranno il proprio idolo immerso in un ruolo completamente diverso da quanto interpretato in precedenza. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

tom cruise sorprender224 il mondo intero i241225rritu svela nuovi dettagli del suo prossimo film

© Movieplayer.it - "Tom Cruise sorprenderà il mondo intero": Iñárritu svela nuovi dettagli del suo prossimo film

In questa notizia si parla di: cruise - sorprender

tom cruise sorprender224 mondo"Tom Cruise sorprenderà il mondo intero": Iñárritu svela nuovi dettagli del suo prossimo film - Dopo anni passati a lavoro sulle saghe di Mission: Impossibile e Top Gun, Cruise è pronto a essere diretto dal regista Premio Oscar per Birdman e Revenant ... movieplayer.it scrive

tom cruise sorprender224 mondoTop Gun, un'adrenalinica clip del film con Tom Cruise - A 40 anni dall’uscita, solo il 6, 7 e 8 ottobre il film cult di Tony Scott torna al cinema in una versione rimasterizzata in 4K. Come scrive mymovies.it

Cerca Video su questo argomento: Tom Cruise Sorprender224 Mondo