TNA | Laredo Kid conferma l’addio alla compagnia

Nei giorni scorsi, sono emerse diverse voci secondo cui molti contratti della TNA sarebbero in scadenza a brevissimo, in particolare dopo Bound for Glory del 12 ottobre prossimo. Una notizia che potrebbe aprire scenari molto interessanti per le altre compagnie, pronte a tornare “sul mercato” per arricchire il proprio roster. Ma intanto qualcuno ha già annunciato l’addio alla compagnia. Un nuovo inizio. Con un post sui suoi profili social, infatti, Laredo Kid ha confermato che lascerà la TNA, con cui aveva firmato nel 2021. In questi anni è stato uno dei nomi più presenti, soprattutto nella scena titolata della X-Division, con la cintura che però gli è sempre sfuggita. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

