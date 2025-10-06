Tiro a volo i convocati dell’Italia per i Mondiali 2025 | torna Diana Bacosi assente Jessica Rossi c’è Pellielo

Dal 9 al 18 ottobre terranno banco i Mondiali di tiro a volo 2025 sulla pedana del Malakasa Shooting Range, complesso situato a circa una cinquantina di chilometri dalla capitale Atene (Grecia). La Nazionale italiana vorrà rispondere presente e portare avanti la grande tradizione che ha in questa disciplina. Una competizione che ha una valenza particolare, essendo il penultimo evento della stagione post-olimpica. A inizio dicembre (4-9), infatti, andranno in scena le finali di Coppa del Mondo a Doha (Qatar). Saranno 12 gli azzurri a tenere alto il vessillo italico. Nello skeet, risponderanno all’appello Chiara Di Marziantonio, Diana Bacosi, di ritorno in azzurro, e Simona Scocchetti tra le donne e Gabriele Rossetti, Erik Pittini e Valerio Palmucci tra gli uomini. 🔗 Leggi su Oasport.it

