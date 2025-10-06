Tira il freno d’emergenza del treno poi aggredisce il personale ferroviario

Trentotoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si sono concluse con una denuncia per i reati di interruzione di pubblico servizio, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali le due aggressioni avvenute nei mesi scorsi nella stazione del comune di Fortezza (BZ) ai danni di due capotreno. La responsabile dei fatti è una cittadina. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

