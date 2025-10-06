Tina Turner è morto il figlio Ike Jr | aveva 67 anni

È morto Ike Turner Jr., figlio del leggendario duo musicale Tina e Ike. Aveva 67 anni. Il decesso risale al 4 ottobre e, secondo la stampa americana, sarebbe legato a un’ insufficienza renale. Negli ultimi anni la sua salute era peggiorata per via di una serie di problemi cardiaci e, più di recente, per un ictus che lo aveva colpito nel mese di settembre. Era ricoverato in un ospedale di Los Angeles. «È con profonda tristezza che annuncio la scomparsa di mio cugino», ha scritto Jacqueline Bullock in un comunicato diffuso da Tmz e Page Six. «Era per me un fratello, siamo cresciuto assieme. Come figlio di Tina e Ike Turner, il suo talento musicale è stato evidente: non c’era strumento che non volesse suonare». 🔗 Leggi su Lettera43.it

