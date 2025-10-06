Tiktoker entra in una scuola e pubblica un video senza autorizzazione | denunciato ora rischia il carcere

Un giovane tiktoker è stato denunciato dopo essere entrato in una scuola e aver girato senza alcuna autorizzazione video da pubblicare sui suoi canali social, dove conta migliaia di follower. È successo alcuni giorni fa in un liceo di Telese Terme (Benevento). Il giovane è riuscito ad entrare nell’istituto durante l’orario di lezione e ha cominciato a riprendere personale e studenti. L’indagine è scaturita a seguito della diffusione online del video. Il giovane è stato identificato ed è ora indagato per interferenze illecite nella vita privata e interruzione di pubblico servizio. Cosa rischia il giovane tiktoker. 🔗 Leggi su Open.online

