TikTok trasforma lo shopping grazie all’intelligenza artificiale | la rivoluzione che non piace agli utenti

TikTok continua a rafforzare la propria infrastruttura commerciale con una mossa strategica che potrebbe cambiare il modo in cui i brand vendono sulla piattaforma. L’azienda ha appena introdotto una nuova categoria chiamata Shop Ads all’interno del suo Marketing Partner Program, un programma lanciato nel 2020 che rappresenta una directory certificata di fornitori terzi specializzati in diversi aspetti del marketing su TikTok. Questa nuova categoria, come segnalato da SocialMediaToday, si inserisce nella sezione Marketing Technology del programma, che ora conta quattro macro-aree principali: Agency, Creative, Marketing Technology e Measurement. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - TikTok trasforma lo shopping grazie all’intelligenza artificiale: la rivoluzione che non piace agli utenti

In questa notizia si parla di: tiktok - trasforma

Dalle piazze eleganti di LinkedIn alle periferie rumorose di TikTok: le piattaforme come città in continua trasformazione, specchio delle nostre contraddizioni e laboratorio del futuro delle relazioni Vai su Facebook

TikTok raggiunge 23,9 milioni di utenti in Italia. Dall’intrattenimento allo shopping guida tendenze e consumi - grazie all’interesse della community e alle soluzioni tecnologiche della piattaforma, hanno ampliato significativamente le loro potenzialità di business. Secondo foodaffairs.it

TikTok: 24 milioni di utenti in Italia e guarda al futuro tra Shop e IA. Il caso di Motorola - Un evento esclusivo di TikTok per analizzare il futuro dell'intrattenimento e il crescente impatto sulle comunità italiane. Da igizmo.it