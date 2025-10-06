Thok Gram DK | il kit telaio per e-Mtb full carbon dalla totale libertà di personalizzazione

La nuova e-Mtb di Thok segna un passo avanti deciso: motore italiano, telaio in carbonio inedito e geometrie moderne per una bici che unisce stabilità, comfort e prestazioni senza compromessi. Disponibile nella sola versione kit telaio a partire da 6.390 euro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Thok Gram Dream Kit: come è fatto il kit frame full-carbon ad alte prestazioni

Thok Gram dk, l’esordio del marchio piemontese nel mondo racing - Enduro con il kit telaio Thok Gram dk, motorizzato Shimano EP801 o Askoll Ultra C90A, e con allestimenti cuciti su misura Thok ... Secondo 4actionsport.it

La prima bici al mondo in cui puoi scegliere il motore. Thok GRAM DK: Shimano o ASKOLL? [VIDEO] - THOK ha adottato un approccio pragmatico alla produzione di ebike, scegliendo di realizzare un modello e mantenerlo attuale per diversi anni prima di introdurre nuovi modelli. Segnala moto.it

