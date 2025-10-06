La nuova e-Mtb di Thok segna un passo avanti deciso: motore italiano, telaio in carbonio inedito e geometrie moderne per una bici che unisce stabilità, comfort e prestazioni senza compromessi. Disponibile nella sola versione kit telaio a partire da 6.390 euro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Thok Gram DK: il kit telaio per e-Mtb full carbon dalla totale libertà di personalizzazione