Io Canto Family si sposta ancora, questa volta per far spazio a This is Me. Da mercoledì 15 ottobre, in prima serata su Canale 5, torna lo show di Silvia Toffanin prodotto da Fascino. Nato nel 2024 per celebrare i talenti di Amici, quest’anno – come anticipato da Davide Maggio – il programma allarga i propri orizzonti con tre puntate a tema: sui 40 anni di carriera di Lorella Cuccarini, sulle eccellenze della musica (tra i protagonisti Ornella Vanoni) e sul mondo dello sport e personalità di primo piano come Alessandro Del Piero. La prima registrazione è in programma oggi pomeriggio. La messa in onda dello show è prevista per tre mercoledì sera ( 15, 22 e 29 ottobre ) su Canale 5. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - This is Me al via mercoledì 15 ottobre