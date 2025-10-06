This is me 2025 anticipazioni e ospiti | tutti i protagonisti e le performance | Spoiler

Superguidatv.it | 6 ott 2025

Arriva This is me 2025. La prima registrazione è già andata in scena negli studi televisivi proprio quest’oggi. Ecco perché grazie alle nostre insuperabili talpe possiamo raccontarvi chi erano i protagonisti e cosa è accaduto. Pronti per le anticipazioni su protagonisti e ospiti? Il programma, in onda in prima serata su Canale 5, per la conduzione di Silvia Toffanin, cambia leggermente forma. Non sarà incentrato, come anno scorso, su Amici di Maria De Filippi. Vi saranno, invece, veri e propri personaggi amati dal grande pubblico pronti a raccontarsi tra vita e carriera. Ecco tutti gli spoiler This is me 2025: i primi protagonisti. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

