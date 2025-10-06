Thiago Motta pronto a ripartire dopo l’addio alla Juve? Spunta un club a sorpresa primi contatti nella giornata di oggi La posizione dell’ex tecnico dei bianconeri

Thiago Motta potrebbe ripartire dalla Francia? Il Monaco lo ha contattato nelle ultime ore ma l’ex Juve ha al momento declinato. Un nome che evoca ricordi freschissimi e apre a scenari clamorosi per il calciomercato Juve torna al centro dell’attenzione. Stiamo parlando di Thiago Motta, l’allenatore che ha guidato i bianconeri fino allo scorso marzo, prima di essere esonerato per far posto all’attuale tecnico Igor Tudor. A sganciare la notizia sul suo futuro è il massimo esperto di mercato, Fabrizio Romano. PAROLE – « Il Monaco ha contattato Thiago Motta, ma il desiderio dell’allenatore (in questo momento) è di aspettare altre offerte e scegliere il progetto giusto ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

