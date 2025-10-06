Thiago Motta Monaco è il profilo ideale per il club francese! La risposta dell’ex Juve non si è fatta attendere ma… Cosa può succedere nei prossimi giorni
Thiago Motta Monaco, è il profilo ideale per il club francese: tutti gli aggiornamenti sul futuro dell’ex Juve. Il suo nome è già uno dei più caldi sul mercato degli allenatori. Thiago Motta, ex tecnico della Juventus, è stato contattato dal Monaco per la panchina del club del Principato. A svelare il retroscena è stato l’esperto di mercato Fabrizio Romano, che ha però aggiunto un dettaglio fondamentale: l’allenatore italo-brasiliano ha, per ora, rifiutato la proposta. Secondo la ricostruzione del giornalista, il Monaco starebbe pensando seriamente di esonerare l’attuale tecnico, Adi Hütter, a causa di un avvio di stagione complicato e di difficoltà nella gestione del gruppo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
