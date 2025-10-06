Thiago Motta contattato da un club | ma lui non è convinto

Calcionews24.com | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. L’ex allenatore della Juventus vorrebbe aspettare il progetto giusto Panchina rovente nel Principato. La dirigenza del Monaco sta seriamente valutando l’esonero del tecnico Adi Hütter e, secondo le ultime indiscrezioni, si sarebbe già mossa concretamente per trovare un sostituto. Dopo un avvio di stagione al di sotto delle . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

thiago motta contattato da un club ma lui non 232 convinto

© Calcionews24.com - Thiago Motta contattato da un club: ma lui non è convinto

In questa notizia si parla di: thiago - motta

Antonio Razzi: “Già proposto Tudor o Prandelli prima di Thiago Motta”

Da Spalletti a Thiago Motta: 5 allenatori italiani svincolati in attesa di panchina

La panchina già traballa: così arriva Thiago Motta

Thiago Motta 'momenti intensi, ringrazio club e giocatori' - "Ho vissuto momenti intensi, affrontati sempre con massima determinazione e volontà di migliorare ogni giorno". Scrive ansa.it

Thiago Motta è il nuovo allenatore della Juventus. Il comunicato del club e i dettagli - Thiago Motta è il nuovo allenatore della Juventus, col club bianconero che ha dato l'annuncio tramite il proprio sito ufficiale. Segnala m.tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Thiago Motta Contattato Club