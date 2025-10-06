Thiago Motta contattato da un club | ma lui non è convinto

. L’ex allenatore della Juventus vorrebbe aspettare il progetto giusto Panchina rovente nel Principato. La dirigenza del Monaco sta seriamente valutando l’esonero del tecnico Adi Hütter e, secondo le ultime indiscrezioni, si sarebbe già mossa concretamente per trovare un sostituto. Dopo un avvio di stagione al di sotto delle . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Thiago Motta contattato da un club: ma lui non è convinto

In questa notizia si parla di: thiago - motta

Antonio Razzi: “Già proposto Tudor o Prandelli prima di Thiago Motta”

Da Spalletti a Thiago Motta: 5 allenatori italiani svincolati in attesa di panchina

La panchina già traballa: così arriva Thiago Motta

Edin Terzic tra i primissimi nomi per la panchina del Monaco. Contattato anche Thiago Motta. Le ultime notizie di mercato @FabrizioRomano su youtube. - X Vai su X

Stagioni diverse, stesso destino? Ecco il confronto tra la Juventus di Thiago Motta e quella di Igor Tudor Cosa ne pensate? Quale Juve preferite? Vai su Facebook

Thiago Motta 'momenti intensi, ringrazio club e giocatori' - "Ho vissuto momenti intensi, affrontati sempre con massima determinazione e volontà di migliorare ogni giorno". Scrive ansa.it

Thiago Motta è il nuovo allenatore della Juventus. Il comunicato del club e i dettagli - Thiago Motta è il nuovo allenatore della Juventus, col club bianconero che ha dato l'annuncio tramite il proprio sito ufficiale. Segnala m.tuttomercatoweb.com