Il produttore esecutivo dello spin-off dedicato a Daryl e Carol è felice di essere tornato alle atmosfere western ispirate a quelle degli spaghetti western di Sergio Leone. Su Sky e NOW. Se l'immagine promozionale della terza stagione di The Walking Dead: Daryl Dixon, su Sky e NOW, vi ha ricordato Butch Cassidy e Sundance Kid, non vi siete sbagliati. I produttori esecutivi Greg Nicotero e Scott Gimple ce l'hanno confermato: Daryl Dixon e Carol Peletier sono ritratti proprio come i protagonisti di un western. A interpretarli, ormai da 15 anni, sono ancora Norman Reedus e Melissa McBride. In questi nuovi episodi dello spin-off a loro dedicato li vediamo continuare a esplorare l'Europa. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - The Walking Dead: Daryl Dixon 3, intervista a Greg Nicotero: "Finalmente siamo tornati al western"