The Traitors Italia | il trailer e la data di uscita del reality con Alessia Marcuzzi

Movieplayer.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La nuova serie Original italiana sbarca su Prime Video in esclusiva, con la conduttrice Alessia Marcuzzi a dirigere il gioco. Ecco le date in cui saranno rilasciati i sei episodi del reality. Prime Video ha acceso i riflettori su uno dei reality più attesi della stagione, rilasciando il trailer e il poster ufficiali di The Traitors Italia, la versione italiana del celebre format olandese De Verraders, diventato un successo internazionale e trasmesso in oltre 25 nazioni. Il nuovo show Original promette suspense, inganni e strategia, il tutto sotto la guida esperta di Alessia Marcuzzi. I concorrenti pronti al tradimento Il cast, composto da volti noti del mondo dello spettacolo e del web, è pronto a scontrarsi in questo avvincente gioco psicologico. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

