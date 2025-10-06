The Traitors Italia | il trailer e la data di uscita del reality con Alessia Marcuzzi
La nuova serie Original italiana sbarca su Prime Video in esclusiva, con la conduttrice Alessia Marcuzzi a dirigere il gioco. Ecco le date in cui saranno rilasciati i sei episodi del reality. Prime Video ha acceso i riflettori su uno dei reality più attesi della stagione, rilasciando il trailer e il poster ufficiali di The Traitors Italia, la versione italiana del celebre format olandese De Verraders, diventato un successo internazionale e trasmesso in oltre 25 nazioni. Il nuovo show Original promette suspense, inganni e strategia, il tutto sotto la guida esperta di Alessia Marcuzzi. I concorrenti pronti al tradimento Il cast, composto da volti noti del mondo dello spettacolo e del web, è pronto a scontrarsi in questo avvincente gioco psicologico. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
In questa notizia si parla di: traitors - italia
Prime Video svela trailer di The Traitors Italia, il nuovo reality show condotto da Alessia Marcuzzi
The Traitors Italia, il reality show di Prime Video con Alessia Marcuzzi
in America #TheTraitors sta letteralmente spopolando e il 30 ottobre arriva finalmente anche in Italia, su Prime Video con Alessia Marcuzzi conduttrice. È una sorta di Talpa ambientata in un castello. Ultimi 2 episodi (dopo i 4 iniziali subito fuori) il 6 novembre - X Vai su X
#TheTraitors il nuovo reality di #AmazonPrime dal 30 ottobre The Traitors arriva anche in Italia e a trasmetterlo sarà Amazon. Dal 30 ottobre saranno disponibili le prime 4 puntate mentre il 6 novembre usciranno le ultime due. Ecco il cast: Michela Andreozzi P Vai su Facebook
The Traitors Italia: il trailer e la data di uscita del reality con Alessia Marcuzzi - La nuova serie Original italiana sbarca su Prime Video in esclusiva, con la conduttrice Alessia Marcuzzi a dirigere il gioco. movieplayer.it scrive
Prime Video svela trailer di The Traitors Italia, il nuovo reality show condotto da Alessia Marcuzzi - Prime Video presenta The Traitors Italia, reality condotto da Alessia Marcuzzi con 14 vip tra alleanze, inganni e suspense. Scrive cinefilos.it