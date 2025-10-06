The Traitors Italia il reality show di Prime Video con Alessia Marcuzzi
prime video presenta “the traitors italia”: il nuovo reality show originale italiano. Prime Video annuncia l’arrivo di “The Traitors Italia”, un innovativo reality show di produzione originale, che farà il suo debutto in Italia a partire dal 30 ottobre 2025. La serie, disponibile esclusivamente sulla piattaforma, si compone di sei episodi distribuiti in due tranche: i primi quattro episodi saranno caricati il 30 ottobre, mentre gli ultimi due saranno disponibili dal 6 novembre 2025. La trasmissione promette di coinvolgere gli spettatori con un format ricco di suspense, strategia e colpi di scena. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: traitors - italia
Prime Video svela trailer di The Traitors Italia, il nuovo reality show condotto da Alessia Marcuzzi
