prime video presenta “the traitors italia”: il nuovo reality show originale italiano. Prime Video annuncia l’arrivo di “The Traitors Italia”, un innovativo reality show di produzione originale, che farà il suo debutto in Italia a partire dal 30 ottobre 2025. La serie, disponibile esclusivamente sulla piattaforma, si compone di sei episodi distribuiti in due tranche: i primi quattro episodi saranno caricati il 30 ottobre, mentre gli ultimi due saranno disponibili dal 6 novembre 2025. La trasmissione promette di coinvolgere gli spettatori con un format ricco di suspense, strategia e colpi di scena. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - The Traitors Italia, il reality show di Prime Video con Alessia Marcuzzi