Mentre stava cercando di catturare un sospettato, il detective Frank Shaw è rimasto investito da un camion e il violento urto gli ha provocato gravi danni all’udito, che sta peggiorando di giorno in giorno, conducendolo pian piano alla completa sordità. A sedici mesi da quel drammatico incidente, il protagonista di The Silent Hour è tormentato dalla situazione in cui si trova e sta pensando di dimettersi in quanto non si ritiene più utile al dipartimento. Un collega di vecchia data, il detective Doug Slater, lo contatta affinché gli faccia da interprete per interrogare una una testimone di un omicidio, anch’essa sorda, che vive in un palazzone di periferia, luogo di rifugio per reietti e piccoli criminali. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - The Silent Hour: un action thriller incapace di sfruttare la premessa di partenza – Recensione