The Second Decision | LeBron James sta per ritirarsi dal basket?

Dopo la celebre “The Decision” del 2010, con cui annunciò l’addio a Cleveland per approdare a Miami, LeBron James torna a far parlare di sé con un nuovo, enigmatico messaggio. Il fuoriclasse dei Los Angeles Lakers ha pubblicato sui propri canali social un breve video in cui anticipa “The Second Decision”, la “decisione di tutte le decisioni”. Il post ha immediatamente scatenato i fan e gli addetti ai lavori, molti dei quali interpretano l’annuncio come un possibile preludio al ritiro dopo ventidue, quasi ventitré, anni di carriera in Nba. L’appuntamento è fissato per martedì 7 ottobre alle 18 italiane, quando il Re svelerà il suo futuro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

