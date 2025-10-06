The Impossible 2012 | spiegazione finale storia e famiglia vera
The Impossible è un film del 2012, diretto da Juan Antonio Bayona, con Naomi Watts, Tom Holland, Geraldine Chaplin, Ewan McGregor e Marta Etura. La pellicola racconta la storia di María Belón, che insieme alla sua famiglia è sopravvissuta a una delle più grandi catastrofi naturali dei nostri giorni, ovvero lo tsunami che ha colpito la zona dell’Oceano Indiano nel 2004. La trama segue appunto Maria, Henry e i loro tre figli mentre sono in vacanza a Natale in Thailandia. La mattina del 26 dicembre avviene l’impensabile: uno tsunami si abbatte su di loro. Il film va in onda su La5 alle ore 21.25 il 6 ottobre 2025. 🔗 Leggi su Latuafonte.com
