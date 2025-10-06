The Deep Dark | la spiegazione del finale del film

Il film horror francese The Deep Dark (2023), diretto da Mathieu Turi, si inserisce in una tradizione cinematografica che ha visto la Francia produrre opere di genere capaci di coniugare tensione psicologica e atmosfere cupe. Questo film si distingue per la sua ambientazione claustrofobica e l’elemento sovrannaturale, richiamando alla mente pellicole come The Descent (2005) di Neil Marshall e As Above, So Below (2014), ma con un’impronta più marcatamente francese, caratterizzata da un ritmo teso e una narrazione concentrata sui personaggi. Ambientato nel 1956 nel nord della Francia, The Deep Dark segue un gruppo di minatori che, durante una missione sotterranea, scoprono una cripta antica e risvegliano una creatura mostruosa. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

