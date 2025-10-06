Texture a Villa Molin – Vino e tessuti intrecci di storie e sensazioni per la Giornata delle ville venete

Domenica 19 ottobre in occasione della Giornata delle ville venete, Villa Molin celebra il nostro territorio attraverso un'esperienza multisensoriale che onora il legame tra le Ville Venete di terraferma e la Serenissima. In collaborazione con Silvia Fiore Scarabello presenta “Texture vino e. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

