Tesori dei Faraoni | le opere dall’Egitto arrivano alle Scuderie del Quirinale
Nella notte tra sabato 4 e domenica 5 ottobre, alcune opere provenienti dall’Egitto hanno fatto il loro ingresso alle Scuderie del Quirinale.Sono arrivate a Roma in grandi camion bianchi e sono scaricate con cura e attenzione per fare il loro ingresso nel museo in via Ventiquattro Maggio.Le opere. 🔗 Leggi su Romatoday.it
In questa notizia si parla di: tesori - faraoni
I Tesori dei Faraoni, la mostra alle Scuderie del Quirinale
‘Tesori dei Faraoni’ alle Scuderie del Quirinale a Roma
I Tesori dei Faraoni dal Cairo alle Scuderie del Quirinale. Arrivati nella notte per la mostra che aprirà il 24 ottobre #ANSA https://ansa.it/canale_viaggi/notizie/arte/2025/10/05/i-tesori-dei-faraoni-dal-cairo-alle-scuderie-del-quirinale_31ce466f-f781-4281-a89c-e - X Vai su X
Arrivano alle Scuderie del Quirinale i Tesori dei Faraoni! La mostra sarà aperta dal 24 ottobre 2025 al 3 maggio 2026. #TesoriDeiFaraoni #Egitto #cultura #mostra Vai su Facebook
Roma accoglie i “Tesori dei Faraoni”: in mostra alle Scuderie del Quirinale 130 capolavori provenienti dal Museo Egizio del Cairo - Nella notte tra il 4 e il 5 ottobre, le Scuderie del Quirinale hanno accolto con grande entusiasmo le opere della mostra “Tesori dei Faraoni”, uno degli eventi più attesi della prossima stagione cultu ... Segnala firstonline.info
‘Tesori dei Faraoni’ alle Scuderie del Quirinale a Roma - (Adnkronos) – Sono arrivate alle Scuderie del Quirinale, nella notte tra il 4 e il 5 ottobre, le preziose opere della mostra “Tesori dei Faraoni”, uno degli eventi più attesi della prossima stagione e ... Secondo meridiananotizie.it