Terzo anello verde da inizio stagione una rete copre la visuale | protesta dei tifosi sui social

Il futuro di San Siro sembra avere il destino segnato, ovvero abbattimento per lasciare spazio ad un nuovo stadio moderno e funzionale. Ma finché il caro vecchio Meazza resterà in piedi, sarebbe meglio gestirlo nel miglior modo possibile senza causare disagi ai tifosi. C'è una protesta in atto su alcuni gruppi social di tifosi interisti che segnalano l'amara sorpresa che hanno ricevuto quest'anno recandosi a San Siro. Si tratta di persone abbonate al terzo anello verde che da inizio campionato sono costretti a vedere la gara con una rete di protezione davanti. Un qualcosa che sta creando loro non pochi disagi perché la vista è limitata ed è un fastidio per gli occhi.