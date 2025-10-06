Terza edizione del Premio Nazionale delle Arti ‘Ipazia’
Dal cuore della città di Visciano, comunità vivace dell’entroterra campano, allo storico Caffè Gambrinus di Napoli, luogo simbolo della tradizione letteraria italiana: il Premio Nazionale delle Arti “Ipazia” presenta la sua terza edizione, promosso dall’Ente del Terzo Settore Ipazia. Un progetto. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: terza - edizione
Tutto è pronto a Soci per terza edizione di Grigio Summer Friends
A Ortona c'è la terza edizione del Festival del dubbio: il programma
WWE: Soddisfazione per Evolution 2, non è da escludersi una terza edizione
L’11 ottobre è in programma la terza edizione del "Sabato Blu", la giornata dedicata al #cammino urbano. ? Obiettivo dell'iniziativa è incentivare i comportamenti per il miglioramento della qualità dell’aria, il benessere fisico e per promuovere la mobilit Vai su Facebook
Terza edizione del corso BLSD (manovre di primo soccorso con l’impiego di defibrillatore) gratuito per gli iscritti COISP. 7 ottobre 2025 https://coisp.it/terza-edizione-del-corso-blsd-manovre-di-primo-soccorso-con-limpiego-di-defibrillatore-gratuito-per-gli-iscritti - X Vai su X
Terza edizione del Premio Nazionale delle Arti "Ipazia" - Dal cuore della città di Visciano, comunità dell'entroterra campano, allo storico Caffè Gambrinus di Napoli, luogo simbolo della tradizione letteraria italiana: il Premio Nazionale delle Arti "Ipazia" ... Segnala ansa.it
Visciano, al via la terza edizione del Premio Nazionale delle Arti Ipazia E.T.S. - annuncia la III edizione del Premio Nazionale delle Arti Ipazia E. Si legge su sciscianonotizie.it