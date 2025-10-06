Terza Domenica della Salute del Rotary Club Benevento | grande partecipazione nonostante il maltempo

Tempo di lettura: 3 minuti Domenica 5 ottobre si è svolta la terza Domenica della Salute organizzata dal Rotary Club di Benevento, presieduto dal Dr. Raffaele Pilla, nell’ambito del programma di prevenzione sanitaria promosso per l’anno rotariano 2025-2026. Protagonista della giornata è stato il Dr. Antonio Renna, neurologo dell’ASL di Benevento, che ha effettuato circa quaranta eco-doppler carotidei gratuiti presso l’ambulatorio mobile messo a disposizione dalla Croce Rossa Italiana. Nonostante le condizioni meteorologiche avverse, la risposta dei cittadini è stata entusiastica: le richieste sono state così numerose da spingere il Dr. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Terza “Domenica della Salute” del Rotary Club Benevento: grande partecipazione nonostante il maltempo

In questa notizia si parla di: terza - domenica

Rayo Vallecano-Barcellona (domenica 31 agosto 2025 ore 21:30): formazioni, quote, pronostici. Terza trasferta consecutiva per i blaugrana

Un detenuto è evaso dal carcere di Bollate: terza volta in pochi mesi. Domenica altra fuga dal Beccaria

Pressing 2021/2022: la terza puntata domenica 12 su Italia 1

Mercatino di Aprilia della terza domenica Vai su Facebook

Terza domenica #NFL: Philly-LA Rams e LA Chargers-Denver molto interessanti, sulla carta il campo centrale delle due fasce orarie di partite. Are you ready for some football? - X Vai su X

“Dal cuore alla mente”: a Luino al via il ciclo di incontri sulla salute nella terza età - Promossa dalla Fondazione Comi insieme al Rotary Club Luino Alto Verbano e il patrocinio di diversi comuni, l’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire alla cittadinanza momenti di approfondimento e ... Secondo varesenews.it

Salute emotiva, con il Rotary la consulenza è gratis - Una giornata dedicata alla prevenzione del disagio emotivo e comportamentale: l'appuntamento è per domenica 6 aprile (dalle 9. Si legge su ilmattino.it