Terry Gilliam afferma che Carnival at the End of Days non vedrà mai la luce

Terry Gilliam, 84 anni, aveva in programma di realizzare un ultimo film per concludere la sua carriera, intitolato Carnival at the End of Days, con un cast che avrebbe incluso Johnny Depp, Jeff Bridges, Adam Driver, Jason Momoa, Tom Waits, Asa Butterfield ed Emma Laird. Il progetto, tuttavia, è naufragato pochi mesi prima dell’inizio delle riprese a causa di problemi di finanziamento. Interrogato sulla possibilità che il film si realizzi, lo stesso Gilliam ha dichiarato: “Non credo proprio ”. In una recente intervista per celebrare il cinquantesimo anniversario di Monty Python e il Santo Graal, il regista si è infatti detto rassegnato riguardo al destino del progetto: “ Penso che questo film non si farà. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

In questa notizia si parla di: terry - gilliam

Terry Gilliam, doccia fredda per il suo nuovo film con Johnny Depp: "Non si farà"

Penso che non succederà. Probabilmente è la prima volta che lo dico pubblicamente. Quindi sono un po' preoccupato di dirlo, probabilmente ucciderà il progetto definitivamente. " Così Terry Gilliam si è lasciato andare in una recente intervista, rivelando che il Vai su Facebook

Terry Gilliam, doccia fredda per il suo nuovo film con Johnny Depp: "Non si farà" - X Vai su X

Carnival at the End of Days non si farà, Terry Gilliam rinuncia al film - Sembra proprio che resterà L'uomo che uccise Don Chisciotte l'ultimo film di Terry Gilliam, almeno per un po'. Riporta ciakmagazine.it

Terry Gilliam, doccia fredda per il suo nuovo film con Johnny Depp: "Non si farà" - Il regista era al lavoro su Carnival at the End of Days, progetto a cui erano collegati nomi quali Depp, Jeff Bridges, Adam Driver e Jason Momoa ... Scrive msn.com