Terrore in Italia è successo mentre mangiavano | sfonda tutto con l’auto travolti tavoli e persone
Un tranquillo pomeriggio domenicale si è trasformato in una scena di puro panico quando un episodio improvviso e violento ha sconvolto la quiete di una zona residenziale. Le persone presenti in un locale affollato hanno vissuto momenti di paura e incredulità, mentre un’auto fuori controllo irrompeva all’interno del ristorante distruggendo pareti e arredi. In pochi secondi, l’atmosfera spensierata di un pranzo tra amici è diventata un incubo ad occhi aperti, tra urla, vetri infranti e tavoli rovesciati. L’intervento tempestivo delle autorità ha evitato conseguenze ben più gravi. Testimoni e avventori hanno raccontato di aver visto l’uomo alla guida in evidente stato di confusione, pochi istanti prima che la vettura sfondasse la parete principale del locale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
