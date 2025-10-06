Terribile incidente nell' Astigiano | scontro tra due auto morto Fausto Celso di Torino Una conducente guidava ubriaca

Un 79enne residente a Torino, Fausto Celso, è morto nella serata di ieri, domenica 5 ottobre 2025, in un incidente stradale avvenuto sulla provinciale 10 che collega Villafranca d'Asti a Gallareto, frazione di Piovà Massaia, sul territorio comunale di Maretto, nell'Astigiano. Si è trattato dello. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

In questa notizia si parla di: terribile - incidente

Terribile incidente frontale tra due auto a Modena: muore una donna di 32 anni

Terribile incidente a Cirimido: soccorsi 5 ragazzi di vent'anni

Terribile incidente sulla Marecchiese, morto un uomo dopo essere stato investito da un'auto

Si chiamavano Alessandro Zucchetti e Luciana Sangalli le due persone che hanno perso la vita nel terribile incidente a Casnigo, nel Bergamasco Vai su Facebook

Terribile incidente per un ex giocatore della #Juve, distrutta la sua Lamborghini: "Stavo guidando, poi..." - X Vai su X

Incidente mortale sulla statale 231 a Govone, vittima un centauro astigiano - Un gravissimo incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi (sabato 20 settembre) sulla SP231 nel territorio comunale di Govone: un camion e ... Lo riporta atnews.it

Tragico incidente a Casnigo, morti Alessandro Zucchetti e Luciana Sangalli: erano nell’auto che ha preso fuoco - Morte sul colpo due persone: si tratta di Alessandro Zucchetti e Luciana Sangalli ... Riporta fanpage.it