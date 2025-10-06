Terreno comunale adiacente al condominio infestato da erbacce topi e insetti | ente condannato

La quinta sezione del Tribunale Amministrativo Regionale, presieduta da Maria Abbruzzese, si è pronunciata sul ricorso proposto dal condominio ‘La Residence’ rappresentato dall'avvocato Fabio Roselli, contro il comune di Aversa e l'Asl di Caserta.E' impugnato il silenzio-inadempimento serbato dal. 🔗 Leggi su Casertanews.it

