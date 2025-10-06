Terremoto sulla costa tra Mattinata e Monte Sant' Angelo | è la 100esima scossa dell' anno in Capitanata

Un terremoto di magnitudo ML 2.5 è avvenuto nella zona sismica ‘Golfo di Manfredonia alle 16.01 del 6 ottobre, con coordinate geografiche (lat, lon) 41.7043, 16.0833 e a una profondità di 10 km. Il terremoto, con epicentro a 3 km da Mattinata e a 10 da Monte Sant'Angelo, è stato localizzato dalla. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it