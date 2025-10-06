Terremoto Pesaro-Urbino di magnitudo 4.4 sentito da Ancona a Senigallia

Ilmessaggero.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Terremoto di magnitudo 4.4 sentito distintamente avvertita lungo tutta la costa centro-settentrionale delle Marche. Secondo un prima stima la scossa avrebbe avuto origine al largo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

terremoto pesaro urbino di magnitudo 44 sentito da ancona a senigallia

© Ilmessaggero.it - Terremoto Pesaro-Urbino di magnitudo 4.4 sentito da Ancona a Senigallia

In questa notizia si parla di: terremoto - pesaro

Terremoto oggi in mare davanti a Pesaro: scossa di magnitudo 2.6

terremoto pesaro urbino magnitudoTerremoto Pesaro-Urbino di magnitudo 4.4 sentito da Ancona a Senigallia - 4 sentito distintamente avvertita lungo tutta la costa centro- Da ilmessaggero.it

terremoto pesaro urbino magnitudoTerremoto oggi a Pesaro-Urbino, magnitudo 2/ Ultime notizie INGV: a Borgo Pace 18 scosse nella notte - Urbino: il territorio di Borgo Pace protagonista di uno sciame sismico che dura da tutta la notte ... Si legge su ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Terremoto Pesaro Urbino Magnitudo